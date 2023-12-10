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Самарец хотел заработать, но лишился 600 тысяч рублей

10 декабря 2023 11:53
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Самарец хотел заработать, но лишился 600 тысяч рублей

36-летнему местному жителю, работающим кладовщиком в фирме по реализации бытовой и электрической техники, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.

Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Самарчанин последовал инструкции и за четыре дня положил на счет более 600 тысяч рублей, а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Пострадавший обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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