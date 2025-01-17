Самарец хотел купить двигатель для своего автомобиля и отдал аферисту 75 тысяч

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Житель Самары, работающий специалистом в одном из коммерческих банков, с целью замены вышедшего из строя двигателя для своей иномарки, разместил на популярной интерент-площадке объявление о покупке агрегата. Через некоторое время посредством мессенджера ему пришло сообщение от продавца. Он предложил купить у него двигатель по цене гораздо ниже рыночной, но, чтобы зарезервировать товар он потребовал частичную предоплату. Покупатель согласился и перевёл неизвестному 75 000 р. после чего последний перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.