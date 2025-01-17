Я нашел ошибку
Главные новости:
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
В Самаре хирурги удалили швейную иглу из грудной клетки 8-месячного ребенка
В Самаре хирурги удалили швейную иглу из грудной клетки 8-месячного ребенка
Полицейские задержали подозреваемых в краже колес с автомобиля жителя Тольятти
Полицейские задержали подозреваемых в краже колес с автомобиля жителя Тольятти
15% самарцев критикуют ценности своего работодателя
15% самарцев критикуют ценности своего работодателя
Кабмин РФ направит более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота
Кабмин РФ направит более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота
Житель Самарской области пытался дать взятку судебному приставу
Житель Самарской области пытался дать взятку судебному приставу
Огнеборцы Похвистневского района не допустили утечки газа
Огнеборцы Похвистневского района не допустили утечки газа
85 пожарных ночью 17 января тушили жилой дом под Новокуйбышевском
85 пожарных ночью 17 января тушили жилой дом под Новокуйбышевском
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.38
-0.43
EUR 105.81
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец хотел купить двигатель для своего автомобиля и отдал аферисту 75 тысяч

17 января 2025 11:25
132
Самарец хотел купить двигатель для своего автомобиля и отдал аферисту 75 тысяч

Житель Самары, работающий специалистом в одном из коммерческих банков, с целью замены вышедшего из строя двигателя для своей иномарки, разместил на популярной интерент-площадке объявление о покупке агрегата. Через некоторое время посредством мессенджера ему пришло сообщение от продавца. Он предложил купить у него двигатель по цене гораздо ниже рыночной, но, чтобы зарезервировать товар он потребовал частичную предоплату. Покупатель согласился и перевёл неизвестному 75 000 р. после чего последний перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани 45-летняя сотрудница одного из филиалов вуза стала жертвой мошеннической схемы
16 января 2025, 11:45
В Сызрани сотрудница одного из филиалов вуза стала жертвой мошеннической схемы
Все началось со звонка от незнакомца, который уверял, что женщина стала жертвой мошенников. Криминал
315
В России выявили схему обмана детей от имени игровых блогеров
16 января 2025, 10:00
В России выявили схему обмана детей от имени игровых блогеров
В мессенджерах мошенники создают страницы от имени известных блогеров, связанных с видеоиграми. Происшествия
317
Самарец вместо брокерской компании связался с мошенниками
15 января 2025, 11:45
Самарец вместо брокерской компании связался с мошенниками
Потерпевшему так и не удалось вернуть более полутора миллиона рублей. Криминал
445
В центре внимания
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
17 января 2025  11:30
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
129
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025  18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
554
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025  13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
402
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
16 января 2025  12:52
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
407
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
16 января 2025  12:06
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
639
Весь список