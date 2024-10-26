Самарчанку при покупке музыкальной студии хотели обмануть мошенники

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В полицию обратилась 35-летняя жительница города Самары с сообщением о том, что ее хотели обмануть мошенники.

Женщина пояснила полицейским, что давно хотела открыть свою музыкальную студию и, листая ленту одной из социальных сетей, увидела выгодное предложение покупки музыкальных инструментов. Не долго думая, самарчанка созвонилась с продавцом и во время разговора заподозрила что-то не то. Мужчина требовал прислать ему банковские данные, аргументируя это тем, что только по его персональной скидке возможна покупка дорогостоящего оборудования по выгодной цене. Женщина поняла, что разговаривает с мошенниками, сбросила трубку и сразу же обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка.