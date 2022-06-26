Самарчанка заказала балкон у мошенника

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В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя – сотрудника компании по ремонту и остеклению балконов.

Следствием установлено, что 36-летняя жительница областного центра в сети Интернет нашла объявление об оказании услуг по ремонту балконов. Она позвонила по указанному номеру телефона и договорилась о замере. В назначенное время сотрудник компании приехал к клиентке, осуществил замеры балкона, после чего сообщил стоимость заказа. Озвученная сумма оказалось для женщины значительной. Тогда замерщик предложил ей в частном порядке услугу за меньшую стоимость, но при этом установщик предупредил о необходимости внесения предоплаты. Хозяйка квартиры согласилась и после заключения договора передала работнику 65 000 рублей. Подписание документа проходило не в офисе фирмы. По словам женщины, мужчина предоставил бланк договора, в котором были указаны реквизиты организации.

Со слов потерпевшей полицейские установили, что в течение нескольких дней мастер привозил различные материалы, а также уверял, что окна будут готовы в течение 10 дней, после чего он начнет осуществлять их монтаж. Затем установщик окон попросил клиентку перевести на банковскую карту еще 7500 рублей для приобретения материалов, которые не были включены в договор подряда. Женщина перевела на указанный им счет требуемую сумму.

После этого специалист стал откладывать сроки сдачи заказа, а через несколько дней и вовсе перестал выходить на связь. Не получив обещанного, заказчица поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

В ходе работы полицейские связались с компанией и выяснили, что данный мужчина там не работает, но ранее хотел трудоустроиться. Установив личность злоумышленника сотрудники уголовного розыска задержали его на территории областного центра. Свою вину в совершении мошеннических действий он признал и подтвердил, что при заключении договора воспользовался бланком договора подряда, который нашел в Интернете. Также мужчина сообщил, что изначально не намеревался выполнять условия договора. Часть денежных средств он получил наличными, а для получения 7500 рублей он передал клиентке реквизиты банковской карты ничего не подозревающего родственника. Все денежные средства, как рассказал мужчина следователям, он потратил на личные нужды.

Ранее не судимому жителю Самары предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В содеянном он раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.