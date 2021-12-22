Самарчанка задержана за крупный оборот наркотиков

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной
Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
Состоится III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре»
Состоится III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре»
ЖК «Новая Заря» в Самаре достроит федеральный фонд защиты прав дольщиков
ЖК «Новая Заря» в Самаре достроит федеральный фонд защиты прав дольщиков
Дочерняя компания «Ростеха» сообщила о пропаже 10 самолетов Т-500
Дочерняя компания «Ростеха» сообщила о пропаже 10 самолетов
Госдума приняла в I чтении законопроект о защите домашних животных и животных в зоопарках и цирках
Госдума приняла в I чтении законопроект о защите домашних животных и животных в зоопарках и цирках
Жители Самарской области рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19
Жители Самарской области рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19
В Самаре начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев провел пресс-конференцию
В Самаре начальник Куйбышевской железной дороги провел пресс-конференцию
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.82
-0.47
EUR 83.32
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка задержана за крупный оборот наркотиков

22 декабря 2021 12:42
147
Самарчанка задержана за крупный оборот наркотиков

В марте текущего года в ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудниками регионального управления по контролю за оборотом наркотиков на 94 километре автодороги «Подъезд к г.Оренбургу от автодороги «М-5 Урал» задержана подозреваемая в незаконном обороте наркотиков 1993  года рождения.

При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из сумки женщины несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом. Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертиза показала, что изъятые сотрудниками полиции вещества являются наркотическими средствами  N-метилэфедрон, общей массой 99 грамм и  мефедрон, общей массой 25 грамм, что законодатель относит к  крупному размеру.

В ходе расследования уголовного дела оперуполномоченные полиции установили, что подозреваемая также пыталась реализовать на территории городского округа Кинель 61 закладку с различными  наркотическими  веществами, в связи с чем уголовное дело направлено для дальнейшего расследования по подследственности. Полицейскими задокументированы попытки реализации жительницей Самары свыше 160 грамм запрещенных к обороту веществ.

Как следует из материалов уголовного дела, 28 – летняя жительница Советского района областного центра,  при помощи интернета и мобильного телефона принимала информацию о местонахождении на территории региона крупных тайников - закладок с наркотиками. Подозреваемая  извлекала оптовые партии, расфасовывала их и создавала новые тайники с разовыми дозами «товара».

Установлено, что в период с октября  2020 года  по 31 марта 2021 года, задержанная получила за свою «работу» денежное вознаграждение в сумме около 1,6 миллионов рублей на расчетный счет банковской карты. Женщина  переводила полученные средства знакомым, а также осуществляла бытовые траты. Таким образом жительница Самары легализовала более 1, 5 миллионов рублей, полученных в результате реализации наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия женщина свою вину признала в полном объеме. 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинка написала на стене рекламу продажи наркотиков
22 декабря 2021, 11:59
Тольяттинка написала на стене рекламу продажи наркотиков
Она искала объявление о работе, когда один из пользователей Интернета предложил ей наносить на здания рекламу. Криминал
139
У двух молодых людей, задержанных в Самаре, нашли более 320 граммов мефедрона
21 декабря 2021, 13:18
У двух молодых людей, задержанных в Самаре, нашли более 320 граммов мефедрона
Задержанные пояснили, что планировали сбывать наркотики через сеть Интернет посредством тайников. Криминал
411
Житель Жигулевска нашел в гаражах наркотик и забрал себе
18 декабря 2021, 12:57
Житель Жигулевска нашел в гаражах наркотик и забрал себе
Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Криминал
1040
В центре внимания
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
505
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021  09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
489
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
21 декабря 2021  09:33
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
496
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
635
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
567
Весь список