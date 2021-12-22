Самарчанка задержана за крупный оборот наркотиков

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В марте текущего года в ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудниками регионального управления по контролю за оборотом наркотиков на 94 километре автодороги «Подъезд к г.Оренбургу от автодороги «М-5 Урал» задержана подозреваемая в незаконном обороте наркотиков 1993 года рождения.

При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из сумки женщины несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом. Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертиза показала, что изъятые сотрудниками полиции вещества являются наркотическими средствами N-метилэфедрон, общей массой 99 грамм и мефедрон, общей массой 25 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе расследования уголовного дела оперуполномоченные полиции установили, что подозреваемая также пыталась реализовать на территории городского округа Кинель 61 закладку с различными наркотическими веществами, в связи с чем уголовное дело направлено для дальнейшего расследования по подследственности. Полицейскими задокументированы попытки реализации жительницей Самары свыше 160 грамм запрещенных к обороту веществ.

Как следует из материалов уголовного дела, 28 – летняя жительница Советского района областного центра, при помощи интернета и мобильного телефона принимала информацию о местонахождении на территории региона крупных тайников - закладок с наркотиками. Подозреваемая извлекала оптовые партии, расфасовывала их и создавала новые тайники с разовыми дозами «товара».

Установлено, что в период с октября 2020 года по 31 марта 2021 года, задержанная получила за свою «работу» денежное вознаграждение в сумме около 1,6 миллионов рублей на расчетный счет банковской карты. Женщина переводила полученные средства знакомым, а также осуществляла бытовые траты. Таким образом жительница Самары легализовала более 1, 5 миллионов рублей, полученных в результате реализации наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия женщина свою вину признала в полном объеме.