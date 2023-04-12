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Самарчанка за 10 тысяч рублей передала коды доступа для работы с денежными средствами

12 апреля 2023 11:39
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Самарчанка за 10 тысяч рублей передала коды доступа для работы с денежными средствами

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимой за аналогичное преступление 34-летней безработной женщины. Она обвиняется в совершении 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

В ходе следствия установлено, что обвиняемая, будучи владельцем фирм-однодневок, обратилась в банковские учреждения, где открыла расчетные счета. После этого за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей передала, находясь на парковке торгового центра, полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Изъятые в ходе обысков и выемок предметы и документы подтвердили противоправную деятельность обвиняемой. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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