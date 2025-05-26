Самарчанка в надежде продать автомобиль отдала мошеннику 1,3 млн рублей

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Жительница Самары 1967 г.р. на одном из популярных торговых сайтов разместила объявление о продаже своего автомобиля. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить транспортное средство. Аферист предложил внести задаток – больше половины стоимости автомобиля, но сообщил, что для этого ему необходимы все данные банковской карты. Потерпевшая, обрадовавшись быстрой продаже, сделала все как сказал злоумышленник и стала ждать обещанного задатка. Через некоторое время зайдя в банк онлайн потерпевшая обнаружила списание денежных средств на сумму более 1 300 000р. После чего мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.