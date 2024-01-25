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Самарчанка, спасая деньги, отдала мошеннику 4,7 млн рублей

25 января 2024 11:28
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Самарчанка, спасая деньги, отдала мошеннику 4,7 млн рублей

Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не устанавливать на телефон неизвестные мобильные приложения граждане продолжают попадаться на уловки мошенников.

Так, в полицию обратился 41-летняя жительница г.Самара, Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка. Он сообщил, что недавно из финансового учреждения была уволена группа сотрудников, которые могут воспользоваться имеющимися у них персональными данными клиентов и похитить деньги, лежащие на счете. Чтобы обезопасить свои средства необходимо установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом, что женщина и сделала. В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 4 700 000р. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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