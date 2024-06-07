Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждая поддержка и забота о наших военных играет значимую роль в организации их жизнедеятельности в тяжелых военно-полевых условиях.
Самарский Росреестр отправил очередную партию гуманитарной помощи землякам на СВО
В программе фестиваля – лекции, квиз по сбережениям, квест по финансовым навыкам, мастер-класс и деловая игра-симулятор инвестиций.
В Самаре пройдет Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций
В парке Гагарина в Самаре упал трехсотлетний дуб
В парке Гагарина в Самаре упал трехсотлетний дуб
В Самаре перенесли завершение строительства спорткомплекса на улице Клинической
В Самаре перенесли завершение строительства спорткомплекса на улице Клинической
АВТОВАЗ откроет автосалон Lada в ОАЭ
АВТОВАЗ откроет автосалон Lada в ОАЭ
Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает обеспечивать кадрами предприятия региона
Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает обеспечивать кадрами предприятия региона
В Тольятти ищут водителя, сбившего ребенка
В Тольятти ищут водителя, сбившего ребенка
В Жигулёвске возбуждено уголовное дело в отношении «любителя пьяной езды»
В Жигулёвске возбуждено уголовное дело в отношении «любителя пьяной езды»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0.02
EUR 96.57
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка продавала кухонный гарнитур и лишилась всей зарплаты

7 июня 2024 11:18
133
Самарчанка продавала кухонный гарнитур и лишилась всей зарплаты

В полицию обратилась жительница Самары 1985 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне на одном из сайтов она разместила объявление о продаже кухонного гарнитура. Через некоторое время ей поступил звонок от потенциального покупателя, который сообщил, что его заинтересовал товар, но так как пока он работает в другой области, за покупкой он готов прислать курьерскую службу и оплатить товар онлайн. Женщина согласилась и по просьбе покупателя продиктовала ему реквизиты банковской карты, CVC-код, для оплаты товара онлайн. После передачи данных банковской карты, потерпевшая обнаружила списание с ее счета более 70000 рублей, а номер покупателя стал недоступен. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

Сотрудники полиции напоминают, что никому нельзя сообщать реквизиты банковских карт, CVC-код, секретный код из СМС, а также рекомендуют не переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные!

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудников службы безопасности банка»
06 июня 2024, 11:34
Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудников службы безопасности банка»
Женщина, доверившись незнакомцу, продиктовала личные данные и реквизиты банковской карты. Криминал
238
Самарчанка хотела заказать очки и потеряла более 1 млн рублей
05 июня 2024, 11:27
Самарчанка хотела заказать очки и потеряла более 1 млн рублей
Женщине сообщили, что злоумышленники, используя ее данные из заявки на сайте пытаются оформить денежный займ. Криминал
340
Выгодный тариф обернулся для самарчанки потерей 1 млн рублей
04 июня 2024, 11:21
Выгодный тариф обернулся для самарчанки потерей 1 млн рублей
Женщина, доверившись незнакомцу, продиктовала личные данные и реквизиты банковской карты. Криминал
442
В центре внимания
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
7 июня 2024  13:10
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
99
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
7 июня 2024  12:55
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
117
Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона.
6 июня 2024  22:09
Глава Самарской области и руководитель компании «Газпром межрегионгаз» обсудили планы по газификации
330
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
508
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
377
Весь список