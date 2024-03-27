Самарчанка пошла покупать куртку на чужие деньги

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В полицию в Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1998 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее денежных средств, за покупки, которые она не совершала.

В ходе опроса заявительница рассказала сотрудникам полиции, что возможно потеряла пластик, когда обедала в расположенном на ул. Дыбенко торговом центре. Получив смс-сообщение о списании денежных средств за покупку в магазине одежды, она обнаружила пропажу банковской карты. Девушка незамедлительно заблокировала банковскую карту и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что картой расплачивались в одном из ресторанов быстрого питания и в магазине одежды. Оперуполномоченные опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, на которых запечатлен момент противоправных действий. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой, задержали женщину на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном она призналась и пояснила полицейским, что нашла карту на столике в зоне питания торгового центра, после чего решила попробовать расплатиться ей. После удачного списания чужих денег, женщина оплатила покупку куртки.

Обвиняемая возместила потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.