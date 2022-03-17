Самарчанка подозревается в даче взятки сотруднику исправительной колонии

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По версии следствия, 10 марта 2022 года подозреваемая, находясь на территории одного из торговых центров, расположенных в Красноглинском районе города Самары, передала сотруднику одной из исправительных колоний в качестве взятки денежные средства в размере 500 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия за способствование и обеспечение не оформления материалов проверки, свидетельствующих о причастности ее супруга к совершению покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Сотрудник от предложенных денежных средств отказался.

После передачи денежных средств подозреваемая была задержана сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Самарской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установлении всех обстоятельств произошедшего.