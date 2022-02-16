Самарчанка перевела с помощью банкомата свыше 1,31 млн рублей на счет

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Будьте бдительны!

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

В Самаре 34-летней администратору-кассиру одного из ООО несколько дней поступали звонки с информацией о попытках снятия денег с ее банковских счетов и оформления кредита. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» сообщали, что для предотвращения данных операций женщине необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали жительнице Самары не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита. Женщина не стала перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она пошла в ближайшее отделение банка и оформила кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела с помощью банкомата свыше 1,31 млн рублей на счет, который продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.