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Самарчанка отоваривалась забытой картой подруги

18 июля 2021 11:16
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Самарчанка отоваривалась забытой картой подруги

В полицию за помощью обратилась жительница областного центра 1961 года рождения. Женщина рассказала, что с её банковской карты в течении двух дней списывают деньги. Платёжное средство она потеряла, но не стала его блокировать.   

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту пенсионерки и установили магазины в которых списывались денежные средства с утерянной карты. Правоохранители изъяли из торговых точек записи камер наблюдения и показали заявительнице. Она узнала на видео свою знакомую, к которой накануне приходила в гости.  

Полицейские задержали подозреваемую. Женщина 1975 года рождения не стала отрицать свою причастность к списанию денег. Она рассказала, что карту обнаружила после ухода гостьи. Зная о возможности бесконтактной оплаты, женщина оплачивала свои покупки и потратила около 20 тысяч рублей.

 Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает облМВД.

Теги: банковские карты кража

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