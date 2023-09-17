Самарчанка оформила микрозайм на свою подругу, без ее ведома

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В полицию поступило заявление от представителя микрофинансовой компании. Он пояснил, что неустановленное лицо, используя сеть Интернет, введя в заблуждение сотрудников организации, обманным путем, завладело денежными средствами, причинив материальный ущерб на общую сумму 13000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастна жительница Красноглинского района 1997 года рождения, работающая администратором в кафе, и задержали ее на территории областного центра.

Полицейские выяснили, что ранее подозреваемая арендовала жилье вместе со своей знакомой. В связи с финансовыми трудностями девушки решили оформить микрозайм для оплаты жилья. Как рассказала полицейским задержанная, с помощью своего телефона и персональных данных подруги они зарегистрировались на сайте микрофинансовой организации и оформили кредит. После того, как задолженность по оплате аренды квартиры была погашена, девушки разъехались и стали реже общаться. Спустя короткое время у администратора кафе снова возникли финансовые трудности. В этот период на ее абонентский номер пришло сообщение, согласно которому ее подруге был одобрен микрозайм на сумму 13 000 рублей. Девушка решила воспользоваться этим предложением и без разрешения знакомой оформила на нее кредит в личном кабинете, пароль от которого сохранился в сотовом телефоне с прошлого раза. После этого денежные средства она перевела на свою карту и обналичила в одном из банковских учреждений. Свою вину жительница Самары признала и материальный ущерб возместила.