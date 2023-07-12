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Самарчанка оформила кредит на другого человека и не выплачивала его

12 июля 2023 11:37
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Самарчанка оформила кредит на другого человека и не выполняла долговые обязательства

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило два заявления от местных жителей, работающих в микрофинансовых компаниях. Представители пояснили полицейским, что неустановленное лицо, используя сеть Интернет, введя в заблуждение сотрудников организации, обманным путем, завладело денежными средствами, причинив материальный ущерб на общую сумму 15 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции из представленных финансовых документов установлена личность предполагаемого заемщика и опрошена девушка 1998 года рождения, паспортные данные которой указаны при оформлении нескольких займов. Жительница губернии пояснила полицейским, что финансовые операции не проводила, а документ был ей утерян и обнаружив пропажу, написала заявление в ближайшем отделе полиции.

Полицейские установили владельца телефона, с которого оформлялся запрос на выдачу кредита и расчетный счет, куда зачислялись денежные средства. По подозрению в совершении мошенничества задержали женщину 1983 года рождения. Она признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что нашла паспорт на улице. Спустя некоторое время, находясь по месту своего проживания, используя свой сотовый телефон, путем предоставления кредиторам заведомо ложных и недостоверных сведений, заранее зная, что выплачивать кредиты не будет, направила несколько заявок на получение займа, документального подтверждения которых не требовалось. Поступившие на ее счет денежные средства, женщина потратила. Через несколько дней она попыталась еще раз оформить микрозаймы, но получила отказ. Затем местная жительница выбросила чужой документ в мусорный контейнер.

Теперь ее обвиняют в мошенничестве.

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