Самарчанка незаконно получила социальную выплату в размере 280 тысяч рублей

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По версии следствия, в 2021 году подозреваемая предоставила в районное подразделение центра социального обслуживания населения недостоверные сведения о прохождении обучения в образовательном частном учреждении дополнительного профессионального образования и о приобретении оборудования, необходимого для осуществления типографских услуг, получив социальную выплату в размере 280 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.