Самарчанка не могла попасть домой после установки нового домофона в подъезде

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Судебные приставы Промышленного района г. Самары помогли местной жительнице получить ключи от домофона, без которого она не могла попасть в собственную квартиру. Удалось добиться справедливости после того, как организация, отклонявшая заявку женщины на выдачу ключа, заплатила исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

В суде женщина пояснила, что организация, заменившая входную металлическую дверь в подъезд, не предоставила ей ключ от домофона. Заявки на его выдачу фирмой регулярно отклонялись. Урегулировать ситуацию в досудебном порядке так и не удалось.

Исполнительный лист о предоставлении собственнице квартиры ключа от домофона поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о необходимости исполнить возложенные обязательства в отведенный по закону срок. Бездействие фирмы привело к тому, что сотрудник Службы вынес в отношении организации исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

Осознав, что решение суда все же придется исполнить, организация выдала собственнице квартиры ключи от домофона. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.