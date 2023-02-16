Самарчанка избила маленькую дочь

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В Самаре в отношении 41-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.

В январе текущего года в дежурную часть Отдела полиции по Красноглинскому району поступило заявление от местного жителя 1979 года рождения с просьбой привлечь к уголовной ответственности его жену, которая причинила побои их совместной несовершеннолетней дочери 2012 года рождения и сообщение из лечебного учреждения об обращении девочки с травмами, полученными в результате семейного конфликта в квартире на ул. Мира областного центра. Врачами ребенку было рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили заявителя, пострадавшую, ее младшую сестру, соседей и злоумышленницу. Как рассказал начальник отдела дознания отдела полиции по Красноглинскому району подполковник полиции Татьяна Старшинина: «В рамках материала проверки опрошены 9 жителей Самары, изъяты и изучены медицинские документы, назначены судебные экспертизы, проведены иные следственные действия. Установлено, что ранее судимая за применение насилия в отношении представителя власти подозреваемая нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, летом 2022 года привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение, совершенное в отношении того же ребенка».

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе принято процессуальное решение по факту неисполнения женщиной обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.