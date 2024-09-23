Самарчанка хотела спасти деньги, а в итоге попрощалась с ними навсегда

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Жительница Самары перевела мошенникам более 200 000 рублей.

Женщине 1985 года рождения, работающей машинистом электровоза в одной из транспортных компаний «постучался» в мессенджере неизвестный и сообщил, что является персональным менеджером финансовой организации и что на ее имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастницей "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести полученные средства на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, самарчанка, не раздумывая, перевела на указанные и расчетные счета более 200 000 рублей. Через некоторое время женщина решила проверить свой счет в мобильном приложении и не обнаружив там «спасенных» средств и диалог с «менеджером» вдруг исчез, обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.