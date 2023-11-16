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Самарчанка хотела продать дом в деревне и лишилась денег

16 ноября 2023 11:09
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Самарчанка хотела продать дом в деревне и лишилась денег

Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной продаже на Интернет площадках. 

Жительница г. Самара 1969 г.р. на одном из популярных торговых сайтов разместила объявление о продаже своего дома в деревне. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить недвижимость. Аферист предложил внести задаток около 500 000р., но сообщил, что для этого ему необходимы все данные банковской карты. Потерпевшая, обрадовавшись быстрой продаже, сделала все как сказал злоумышленник и стала ждать обещанного задатка. Через некоторое время зайдя в приложение банк онлайн потерпевшая обнаружила списание денежных средств на сумму более 500 000 р. После чего мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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