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Самарчанка хотела продать дачу и стала жертвой мошенников

18 июня 2024 09:40
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Самарчанка хотела продать дачу и стала жертвой мошенников

Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной продаже на Интернет площадках. 

Жительница г.Самара 1970 г.р. на одном из популярных торговых сайтов разместила объявление о продаже своего дачного участка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить недвижимость. Аферист предложил внести задаток – половину стоимости дачи около 300 000р., но сообщил, что для этого ему необходимы все данные банковской карты. Потерпевшая, обрадовавшись быстрой продаже, сделала все как сказал злоумышленник и стала ждать обещанного задатка. Через некоторое время зайдя в банк онлайн потерпевшая обнаружила списание денежных средств на сумму более 600 000р. После чего мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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