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Самарчанка хотела купить экзотический цветок и отдала мошеннику 300 тысяч рублей

18 апреля 2024 10:59
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Самарчанка хотела купить экзотический цветок и отдала мошеннику 300 тысяч рублей

Неустановленное лицо в социальной сети разместило объявление о продаже экзотических растений из одной из соседних стран. Данное объявление заинтересовало 45-летнюю врача одной из ветеринарных клиник Самары. Женщина созвонилась с «продавцом», который осуществлял продажу через объявление, размещенное на одном из сайтов в сети Интернет. В ходе разговора ее заверили о доставке товара через транспортную компанию, после поступления за него оплаты.

Используя мобильное приложение, пострадавшая осуществила перевод в сумме около 300 тысяч рублей на указанную собеседником банковскую карту.

После этого женщина связалась с транспортной компанией и предоставила транспортную накладную, на что ей сообщили, что документ поддельный и никаких экзотических растений в город Самара они не отправляют. Поняв, что ее обманули мошенники, самарчанка обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Теги: Мошенники

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