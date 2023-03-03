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Самарчанин, доверившись мошенникам, успел потерять миллион рублей и посетить Белокаменную

3 марта 2023 10:10
106
самарчанин, доверившись мошенникам, успел потерять миллион рублей и посетить Белокаменную

В течение 10-х дней безработному 24-летнему жителю губернии поступали довольно убедительные звонки. Голос на том конце провода представился сотрудником одной из финансовых организаций и сообщил, что на его имя уже несколько дней подряд неизвестным оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет". Только действовать нужно было немедленно и только в столице. Мужчина настолько сильно запаниковал, что не раздумывая собрал рюкзак и отправился на поезд до Москвы. По прибытии на перроне его встретили двое мужчин, объяснив, что сейчас помогут ему без промедления "спасти" денежные средства и сопроводили его в финансовую организацию.

Действуя по инструкциям неизвестных, мужчина оформил денежный займ в размере 1 108 000 рублей, который перевел на указанные незнакомцами расчетные счета. Убедившись, что с наивного самарца больше нечего "взять", мужчины с ним попрощались. Только оказавшись в стенах родного дома он понял, что его обманули мошенники и обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Главное управление МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники финансовых организаций никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

 

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