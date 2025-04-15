Россияне стали получать фейковые письма якобы от «Госуслуг»

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Россияне начали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг" о том, что в их аккаунт пытаются войти с других устройств, сообщает корреспондент РИА Новости.

На электронную почту жертвы приходит сообщение якобы от "Госуслуг" с уведомлением об успешном входе в аккаунт и о том, что "зафиксирован вход с нового устройства".

При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой — Gos uslugi.

В письме содержится "рекомендация", согласно которой если пользователь не заходил в свою учетную запись, следует проверить настройки безопасности и "срочно связаться" со службой поддержки, чей поддельный номер телефона приводится в сообщении.

Ранее Минцифры сообщило, что доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников.

Через трое суток доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ".