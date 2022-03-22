Россиян предупреждают о возможном росте количества автоугонов

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Страховщики ожидают роста краж машин с целью разбора на дефицитные запчасти.

Российские страховые компании предупреждают о вероятном росте числа автоугонов в стране, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников рынка. В частности, особому риску подвержены машины марок, которые приостановили деятельность в России: ожидается, что их будут чаще похищать для перепродажи деталей. Усугубляет ситуацию прогнозируемое снижение уровня жизни россиян и рост безработицы из-за санкций и ситуации вокруг Украины.