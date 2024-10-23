Россиян предупредили о мошеннических схемах при бронировании туров

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При бронировании тура можно стать жертвой мошенников. О том, какие схемы сейчас используют аферисты, эксперт в сфере турбизнеса рассказала в эфире радио Sputnik.

По ее словам, стало больше случаев, когда путешественники, доверившись недобросовестным компаниям, оставались без денег и отдыха.

Иногда в Интернете можно увидеть тур по заниженной стоимости, что вызывает интерес. Как раз этот фактор, отмечает специалист, должен насторожить.

«Еще предлагаются очень заманчивые условия – за малую стоимость много услуги. С такими компаниями лучше вообще не иметь дела. Такие предложения, как правило, бывают только в Интернете, не с глазу на глаз», – пояснила турэксперт.

Еще одним признаком мошеннической схемы, отметила она, является способ оплаты услуг. Отмечается, что если расплатиться за поездку предлагается только переводом на карту физического лица, то это обман. По словам специалиста, оплата должна производиться исключительно по договору и только на расчетный счет туристического агентства, пишет МК.