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7600 плиток гашиша - нашли в тайнике грузового авто.
Российские таможенники поймали трех контрабандистов с 800 килограммами гашиша из Европы
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Российские таможенники поймали трех контрабандистов с 800 килограммами гашиша из Европы

11 апреля 2023 20:54
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7600 плиток гашиша - нашли в тайнике грузового авто.

Двоих россиян и белоруса поймали на контрабанде почти 800 килограммов гашиша из Европы, стоимость наркотика превышает 350 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФТС России.

"Почти 800 килограммов гашиша, привезенного из Европы, изъяли таможенники у контрабандистов. Наркотики - 7600 плиток гашиша - нашли в тайнике грузового авто. Их стоимость на чёрном рынке превышает 350 миллионов рублей", - сообщает ФТС в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что сотрудники Северо-западного таможенного управления задержали трех участников международной преступной группировки, которые организовали поставки наркотика. Это, уточнили в ФТС, двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, а также гражданин Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве, не уточнив места задержания подозреваемых.

 

Фото:  Эмблема Федеральной таможенной службы России

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