росгвардейцы задержали самарца, укравшего из гипермаркета 21 пачку масла

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В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, получил от дежурного сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в гипермаркете, расположенном на улице Физкультурной. Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Работники службы безопасности объяснили прибывшим росгвардейцам, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который намеревается совершить хищение товаров. Мужчина взял из холодильника и спрятал в свою сумку 21 пачку сливочного масла.

Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали предполагаемого злоумышленника в тот момент, когда он пересекал линию кассы через закрытый турникет и намеревался покинуть гипермаркет.

Росгвардейцы передали задержанного мужчину своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные товары стоимостью 6 тысяч рублей изъяты.