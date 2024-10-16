Я нашел ошибку
Главные новости:
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
Названы топ-5 осенних суперфудов
Названы топ-5 осенних суперфудов
для 82% россиян ремонт стал источником сильного стресса
Для 82% россиян ремонт стал источником сильного стресса
Только 11% самарцев никогда не обсуждают дома рабочие вопросы
Только 11% самарцев никогда не обсуждают дома рабочие вопросы
В Самаре разбойника обязали компенсировать моральный вред сотруднице банка
В Самаре разбойника обязали компенсировать моральный вред сотруднице банка
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
Впервые за 17 лет погранслужба РФ подготовила срочников для охраны границы
Впервые за 17 лет погранслужба РФ подготовила срочников для охраны границы
Полицейские разыскивают мужчин, которые ограбили жителя Тольятти
Полицейские разыскивают мужчин, которые ограбили жителя Тольятти
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.01
0.91
EUR 105.68
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Росгвардейцы задержали самарца, укравшего из гипермаркета 21 пачку масла

16 октября 2024 09:27
90
росгвардейцы задержали самарца, укравшего из гипермаркета 21 пачку масла

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, получил от дежурного сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в гипермаркете, расположенном на улице Физкультурной. Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия.
Работники службы безопасности объяснили прибывшим росгвардейцам, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который намеревается совершить хищение товаров. Мужчина взял из холодильника и спрятал в свою сумку 21 пачку сливочного масла.
Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали предполагаемого злоумышленника в тот момент, когда он пересекал линию кассы через закрытый турникет и намеревался покинуть гипермаркет. 
Росгвардейцы передали задержанного мужчину своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные товары стоимостью 6 тысяч рублей изъяты.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Росгвардейцы предотвратили кражу из гипермаркета в Самаре
10 октября 2024, 10:16
Росгвардейцы предотвратили кражу из гипермаркета в Самаре
Их помощь потребовалась в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе. Криминал
506
8 октября — День СОБР Росгвардии
08 октября 2024, 11:04
8 октября — День СОБР Росгвардии
В структуру Управления Росгвардии по Самарской области входят два специальных отряда быстрого реагирования. Общество
497
В Самарской области прошли испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии
03 октября 2024, 13:29
В Самарской области прошли испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии
За ходом испытаний следил лично начальник Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков. Общество
603
В центре внимания
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
83
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
464
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
15 октября 2024  12:45
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
552
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
15 октября 2024  09:52
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
480
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
14 октября 2024  13:32
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
840
Весь список