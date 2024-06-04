Ревнивый житель Самарской области сжег дом возлюбленной

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В начале мая текущего года в утреннее время в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» поступило сообщение о том, что на улице Первомайской горит жилой дом.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Во дворе находился хозяин дома. Мужчина пояснил полицейским, что сумел выбраться из огня, выбив оконный проем, но в комнате осталась его знакомая 1989 г.р. В связи с тем, что пламя полностью охватило жилище экстренные службы не смогли спасти женщину. Работая на пепелище, эксперты установили, что возгорание произошло из-за поджога входной двери.

В 6-00 личный состав отдела уголовного розыска МУ МВД России «Похвистневский» был поднят по тревоге. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель. Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции. В ходе опроса мужчина рассказал, что его сожительница ушла от него к соседу, из-за ревности он решил отомстить сопернику и находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог дома. В настоящее время в отношении злоумышленника СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3, статьи 30, пункта «а», части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.