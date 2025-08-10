Рецидивистка украла телефон пациентки одного из медучреждений Сызрани

137

В отдел полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» обратилась 56 - летняя пациентка одного из медицинских учреждений, которая сообщила, что у нее из палаты похищен сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, персонал больницы, установили возможных очевидцев произошедшего и выяснили, что пациентка, уходя на процедуры, оставила телефон в прикроватной тумбочке, а когда вернулась, не обнаружила свое имущество и обратилась за помощью в полицию. Женщина предоставила описание телефона и документы.

Изучив собранные сведения, оперативники предположили, что к совершению хищения возможно причастна ранее судимая за кражи и неуплату алиментов жительница города Октябрьск 1986 года рождения, которая также находилась на лечении и самовольно покинула больницу в день кражи.

В одном из комиссионных магазинов полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон, по характеристикам и описанию схожий с похищенным устройством и залоговые квитанции на имя скрывшейся пациентки.

Располагая данными о личности злоумышленницы, оперативники установили местонахождение 39-летней женщины, задержали и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная созналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что полученные от продажи чужого имущества деньги в размере 5 тысяч рублей потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Похищенное имущество изъято из комиссионного магазина и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.