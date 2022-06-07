Разбойник из Приволжского района угрожал женщине маникюрными ножницами

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Мужчина зашел в чужой дом через незапертую дверь и, угрожая хозяйке, похитил у нее сотовый телефон.

В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение от жительницы села Приволжье 1988 года рождения о том, что ранним утром неизвестный мужчина, войдя к ней в дом, открыто похитил сотовый телефон. Потерпевшая оценила причиненный ущерб в 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявительницу и восстановили последовательность событий, провели подворовый обход близлежащих домов, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего.

Полицейские выяснили, что примерно около 06.30 часов неизвестный мужчина проник через незапертую дверь в дом потерпевшей и, используя маникюрные ножницы в качестве оружия, стал требовать у нее денежные средства, после чего выхватил из рук сотовый телефон и выбежал из дома. Со слов потерпевшей сотрудники полиции составили ориентировку с приметами злоумышленника, проверили на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Через несколько часов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к данному преступлению безработного ранее судимого за кражу местного жителя 1994 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали его по адресу, где он проживал со своей сожительницей. Там же обнаружили и изъяли похищенный телефон и орудие преступления - маникюрные ножницы.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что хотел продать похищенный телефон, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.