Работница ночного клуба в Сызрани присвоила имущество посетителя

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В дежурную часть сызранской полиции поступило сообщение от местного жителя 1987 года рождения о пропаже сотового телефона, в чехле которого находилась банковская карта, с которой произошло списании денежных средств. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 31 000 рублей.

В ходе опроса заявитель сообщил, что накануне вечером вместе с друзьями он отдыхал в одном из ночных клубов, расположенных на ул. Ульяновской. Во время отдыха сотовый телефон находился на столе рядом с ним. Когда мужчина собрался покинуть заведение, то обнаружил отсутствие гаджета. Самостоятельные поиски к успеху не привели, и заявитель обратился за помощью в полицию.

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту потерпевшего и выяснили, что картой расплачивались в торговых точках, расположенных в одном и том же районе города. Сотрудники полиции опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, и выяснили, что к совершению преступления может быть причастна ранее не судимая 1991 года рождения местная жительница, работница ночного клуба, где отдыхал потерпевший.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали и доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанная свою вину в содеянном признала и пояснила, что заметила телефон на одном из столиков для посетителей. Убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, решила забрать его себе. В подсобном помещении, осмотрев телефон повнимательнее, она увидела под чехлом банковскую карту со значком «Wi-fi». На следующий день бесконтактным способом оплаты подозреваемая осуществила покупки продуктов питания, сигарет, декоративной косметики и парфюма. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.