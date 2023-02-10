Я нашел ошибку
Главные новости:
10 февраля отмечают День дипломатического работника
Теперь узнать обо всех волонтёрских мероприятиях можно на «Госуслугах»
Теперь узнать обо всех волонтёрских мероприятиях можно на «Госуслугах»
Самарчанка фиктивно зарегистрировала юридическое лицо
Самарчанка фиктивно зарегистрировала юридическое лицо
В Самаре женщина шла на красный свет и попала под машину
В Самаре женщина шла на красный свет и попала под машину
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342
Житель Приволжского района ударил поленом женщину по голове
Житель Приволжского района ударил поленом женщину по голове
россияне стали допускать меньше просрочек по ЖКХ
Россияне стали допускать меньше просрочек по ЖКХ
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.89
1.31
EUR 78.32
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Работница ночного клуба в Сызрани присвоила имущество посетителя

10 февраля 2023 10:45
114
Работница ночного клуба в Сызрани присвоила имущество посетителя

В дежурную часть сызранской полиции поступило сообщение от местного жителя 1987 года рождения о пропаже сотового телефона, в чехле которого находилась банковская карта, с которой произошло списании денежных средств. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 31 000 рублей.

В ходе опроса заявитель сообщил, что накануне вечером вместе с друзьями он отдыхал в одном из ночных клубов, расположенных на ул. Ульяновской. Во время отдыха сотовый телефон находился на столе рядом с ним. Когда мужчина собрался покинуть заведение, то обнаружил отсутствие гаджета. Самостоятельные поиски к успеху не привели, и заявитель обратился за помощью в полицию.

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту потерпевшего и выяснили, что картой расплачивались в торговых точках, расположенных в одном и том же районе города. Сотрудники полиции опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, и выяснили, что к совершению преступления может быть причастна ранее не судимая 1991 года рождения местная жительница, работница ночного клуба, где отдыхал потерпевший.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали и доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанная свою вину в содеянном признала и пояснила, что заметила телефон на одном из столиков для посетителей. Убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, решила забрать его себе. В подсобном помещении, осмотрев телефон повнимательнее, она увидела под чехлом банковскую карту со значком «Wi-fi». На следующий день бесконтактным способом оплаты подозреваемая осуществила покупки продуктов питания, сигарет, декоративной косметики и парфюма. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
10 февраля 2023  11:15
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
180
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
541
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
446
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
9 февраля 2023  10:15
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
324
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
8 февраля 2023  09:51
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
777
Весь список