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Пьяный житель Кинеля сообщил об угрозе взрыва домов

30 ноября 2021 13:24
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Пьяный житель Кинеля сообщил об угрозе взрыва домов

В середине ноября 2021 года на номер единой диспетчерской службы 112 поступило сообщение об угрозе насильственного разрушения трех домов в поселке Усть-Кинельский Самарской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили жилые дома и придомовую территорию. В ходе совместной работы сотрудников органов внутренних дел Самарской области и Управления Росгвардии по Самарской области предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Сотрудники полиции установили владельца номера телефона, с которого поступил звонок. Им оказался местный житель - мужчина 1987 года рождения. Полицейские задержали его по месту проживания и опросили по факту случившегося. В ходе опроса мужчина пояснил, что находясь в алкогольном опьянении совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. В результате подобных действий, гражданам и государству, наносится серьезный материальный ущерб. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.

Теги: Уголовное дело

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