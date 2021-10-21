Пьяный тольяттинец выманил у прохожего телефон

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В начале октября текущего года в полицию Тольятти поступило сообщение местного жителя о том, что у него похитили сотовый телефон.

Со слов потерпевшего 1988 года рождения, он находился возле магазина, когда к нему подошел молодой человек, познакомился под надуманным предлогом и попросил телефон чтобы позвонить своей знакомой. Незнакомец пояснил, что его телефон разрядился. Потерпевший передал ему свое средство связи, после чего злоумышленник скрылся. Местный житель показал полицейским, в каком направлении убежал злоумышленник.

Уже через несколько часов, при патрулировании Автозаводского района, сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который зашел в подъезд одного из многоквартирных домов и сообщили информацию в уголовный розыск. Опросив жителей, оперуполномоченные полиции установили квартиру, в которой проживает мужчина, задержали подозреваемого и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным оперуполномоченных уголовного розыска, задержанный - ранее не судим, работает рецептурщиком на одном из пищевых предприятий города.

Подозреваемый 2000 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения и плохо понимал, что делает. Сотрудники полиции изъяли у него дома сотовый телефон, в настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.