Пьяный тольяттинец выманил у прохожего телефон

Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным источника ТАСС, режиссер находится в СИЗО.
Столичные следователи обвинили режиссера "Ералаша" Белостоцкого в развращении несовершеннолетних
Поскольку любое навязанное решение можно обойти.
Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса
Основное из постановления губернатора.
Дмитрий Азаров объявил о введении дополнительных нерабочих дней в регионе
Камера распознает и машины, и мотоциклы.
Первая камера для фиксации проезда между автомобильных полос появилась на юго-востоке Москвы
22 октября, 17:00.
В прямом эфире из ЦУР СО Армен Бенян ответит на вопросы жителей из социальных сетей
На главной площади города представители муниципальных предприятий, внутригородских районов и управляющих компаний представили 158 машин.
В Самаре оценили готовность спецтехники к зимнему периоду
Родители стали чаще задумываться о важности детской безопасности. Об этом свидетельствует кратный рост востребованности детских смарт-часов в розничной сети билайн.
Недетский вопрос: билайн выяснил, кто чаще покупает устройства для детской безопасности
Валерий Черешнев заявил, что ревакцинация чаще, чем через полгода, вызовет иммунологический паралич.
Иммунолог предупредил, что слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.99
-0.07
EUR 82.64
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пьяный тольяттинец выманил у прохожего телефон

21 октября 2021 13:22
350
Пьяный тольяттинец выманил у прохожего телефон

В начале октября текущего года в полицию Тольятти поступило сообщение местного жителя о том, что у него похитили сотовый телефон.

Со слов потерпевшего 1988  года рождения, он находился возле магазина,  когда к нему подошел молодой человек, познакомился под надуманным предлогом и попросил телефон чтобы позвонить своей знакомой. Незнакомец пояснил, что его телефон разрядился. Потерпевший передал ему свое средство связи,  после чего злоумышленник скрылся.  Местный житель показал полицейским, в каком направлении убежал злоумышленник.

Уже через несколько часов, при патрулировании Автозаводского района, сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который зашел в подъезд одного из многоквартирных домов и сообщили информацию в уголовный розыск.  Опросив жителей, оперуполномоченные полиции  установили квартиру,  в которой проживает мужчина, задержали подозреваемого и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным оперуполномоченных уголовного розыска, задержанный - ранее не судим,  работает рецептурщиком  на одном из пищевых предприятий города.

Подозреваемый 2000 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения и плохо понимал, что делает.  Сотрудники полиции изъяли у него дома сотовый телефон, в настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 октября 2021  14:01
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
568
Дольщики Самарской области смогут оформить документы за три дня
21 октября 2021  12:06
Дольщики Самарской области смогут оформить документы за три дня
381
Состоялось заседание Правительства СО по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 года.
20 октября 2021  20:36
Дмитрий Азаров: «Бюджет региона должен отвечать запросу жителей и задачам опережающего развития»
936
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
20 октября 2021  13:54
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
794
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
20 октября 2021  13:40
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
703
Весь список