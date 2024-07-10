Пьяный тольяттинец угнал у кафе велосипед курьера

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Мужчина взял его, чтобы доехать до дома, а затем сдал похищенное имущество в ломбард.

В начале июня текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о пропаже дорогостоящего велосипеда. В ходе опроса заявителя полицейские выяснили, что имущество стоимостью более 19 тысяч рублей тольяттинец, который работает курьером оставил на несколько дней возле одного из кафе города на улице Юбилейной.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация, что схожий велосипед реализован через комиссионный магазин, а к хищению может быть причастен 35-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

В ходе опроса мужчина признался в хищении и рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо кафе, где увидел велосипед. После чего взял чужое транспортное средство и доехал на нем до дома. Затем сдал похищенное имущество в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.