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Пьяный тольяттинец без прав катался ночью на автомобиле знакомой

2 декабря 2023 13:04
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Пьяный тольяттинец без прав катался ночью на автомобиле знакомой

Находясь на маршруте патрулирования около 2 часов ночи на проспекте Ленинский, экипаж ДПС ОГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти остановил для проверки документов автомобиль ВАЗ 2109, под управлением мужчины 2001 года рождения. Полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Молодого человека отстранили от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,578 мг/л.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки выяснилось, что ранее в отношении несудимого жителя Тольятти вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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