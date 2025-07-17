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Прохожий помог пожилому тольяттинцу, попутно украв у него с телефона деньги

17 июля 2025 16:36
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Прохожий помог пожилому тольяттинцу, попутно украв у него с телефона деньги

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1952 года рождения, который сообщил о несанкционированном списании денежных средств с банковского счета.

Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что находился на лавочке около подъезда, когда у него произошли неполадки с мобильным телефоном. Пришедший на помощь прохожий пояснил, что следует обновить приложение одного из банков, для этого он предложил войти в учетную запись, что потерпевший мужчина не раздумывая и сделал. Спустя несколько минут незнакомец вернул телефон его хозяину, пояснив, что он все исправил и теперь приложение работает. На следующий день, расплачиваясь за продукты питания в магазине, заявитель обнаружил, что с его расчетного счета осуществлен перевод на сумму свыше 8 000 рублей, который он не совершал. Пострадавший обратился за помощью в полицию.  

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что денежные средства перечислены на счет жителя Тольятти 1992 года рождения. Фотографию мужчины из базы МВД России оперуполномоченные показали потерпевшему, и он уверено опознал в нем  злоумышленника.

Полицейские, располагая данными о месте возможного нахождения местного жителя, задержали его на улице в Автозаводском  районе и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. 

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что когда к нему попал в руки чужой телефон, он увидел на счету денежные средства, которые перевел себе на карту. Похищенные деньги  злоумышленник потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района  СУ Управления МВД России по г. Тольятти  в отношении местного  жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам внимательно следить за сохранностью своих вещей - никому не сообщать реквизиты, пин-коды банковской карты и одноразовые пароли. В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с банковской картой должны происходить в присутствии держателя карты. В случае потери банковской карты следует незамедлительно сообщить в банк для ее блокировки.

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