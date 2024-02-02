Продавец обокрал директора магазина в Тольятти

199

В дежурную часть отдела полиции Центрального района города Тольятти с заявлением обратился представитель одной из торговых организаций, который сообщил, что в ходе проведения ревизии в магазине обнаружена недостача в размере более 14 тысяч рублей.



Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили персонал торговой точки, изъяли и просмотрели документы и записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению денежных средств причастен продавец-кассир. Ранее судимый за присвоение и растрату 29-летний молодой человек в день ревизии и после на работу не являлся, на звонки не отвечал и отсутствовал по адресу проживания.



Оперуполномоченные уголовного розыска довели до личного состава городского отдела полиции ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника.



В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции возле одного из многоквартирных домов обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. При себе мужчина имел документы на имя предполагаемого злоумышленника. Патрульные задержали прохожего и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что взял из кассы свыше 14 000 рублей, которые потратил на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело.