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Преподавателя самарского вуза осудили за взятку

7 июня 2022 13:04
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Преподавателя самарского вуза осудили за взятку

В рамках противодействия коррупционным проявлениям в профессорско-преподавательской среде высших учебных заведений г. Самары, УФСБ России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность преподавателя ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (далее - СНИУ), 1977 г.р., причастной к получению взяток со студентов указанного ВУЗа за ликвидацию имеющихся у них академических задолженностей без фактической проверки знаний учащихся.

Установлено, что в декабре 2018 года, в период проведения зимней зачётно-экзаменационной сессии женщина, являясь должностным лицом ВУЗа, уполномоченным на проведение экзаменов по преподаваемым учебным дисциплинам, используя свое служебное положение, потребовала от студентки юридического факультета СНИУ денежные средства в размере 37 тыс. рублей за ликвидацию имеющихся у последней академических задолженностей по учебным дисциплинам без фактической проверки знаний.

29 декабря 2018 года преподаватель задержана сотрудниками правоохранительных органов с поличным при получении указанной суммы, переданной студенткой через посредника. 

Фигурантка уголовного дела отстранена от занимаемой должности на период расследования уголовного дела. 

Решением суда она признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления. Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, денежного штрафа в доход государства в размере 180 тыс. рублей с лишением права занимать определенную должность сроком на 3 года. 

 В результате рассмотрения апелляционной жалобы приговором Ленинского районного суда г. Самары ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права заниматься педагогической деятельностью и занимать соответствующие должности на срок 3 года. 

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