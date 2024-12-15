Пожилую самарчанку мошенники обманули на 950 000 рублей

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В конце октября текущего года в полицию обратилась жительница областного центра 1943 года рождения и сообщила, что неизвестные, обманным путем, похитили у нее сбережения на сумму 950 000 рублей. Женщина рассказала, что в вечернее время суток на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка попала в ДТП и для того, чтобы помочь родственнице необходимо заплатить. Деньги надо передать курьеру. Пенсионерка растерялась и положила трубку. После этого ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон с требованиями передачи денег. Собеседники общались с женщиной непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию. Растерянная пенсионерка выполнила указания звонившего и отдала впоследствии свои сбережения прибывшему к ней курьеру, после чего звонки прекратились. Только тогда женщина смогла связаться с родственниками и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины. В кратчайший срок его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее несудимый 30-летний житель Тольятти признал свою вину и сообщил, что объявление о заработке курьером нашел в сети Интернет. «Работодатель» рассказал, что необходимо получать денежные средства от пожилых граждан и переводить на различные банковские карты. Мужчина согласился на данные условия, прекрасно осознавая, что совершает противоправные действия.

Также полицейские выяснили, что денежные средства пожилой потерпевшей он успел перевести мошенникам.

Специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Следственного управления У МВД России по городу Самаре в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».