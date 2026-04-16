50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию

В администрации города Самары прошло заседание конкурсной комиссии по назначению стипендий одаренным детям и талантливой молодежи. В этом году она будет назначена 50 учащимся, воспитанникам и студентам учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта.

Всего в этом году в администрацию города поступило 216 ходатайств от 89 учреждений. Размер стипендии одаренным детям и талантливой молодежи составляет 7500 рублей и устанавливается на один календарный год.

«Можно с уверенностью говорить о том, что в Самаре действует выстроенная система поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. В муниципальных и государственных учреждениях реализуются специализированные предпрофессиональные программы, по которым занимаются наши ребята. Юные таланты участвуют в городских, областных, всероссийских и международных творческих конкурсах и фестивалях, а спортсмены и воспитанники спортивных школ являются победителями и призерами всероссийских и международных соревнований»,– сказал глава города Самары Иван Носков.