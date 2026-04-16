В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев

В апреле в парках, скверах и вдоль дорог Самары высадят порядка 800 крупномерных саженцев деревьев.

По поручению главы города Ивана Носкова молодые растения в первую очередь появятся на территориях, где в прошлом году был произведен снос аварийных и больных деревьев — на участках улиц Мориса Тореза, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Клинической, Советской Армии, Ратнера, Бобруйской, Гастелло/Тихвинской, Дыбенко, Антонова-Овсеенко, Гагарина, Соколова, пр. Мальцева, пр. Карла Маркса и других.

Напомним, 18 и 25 апреля в Самаре состоятся общегородские субботники. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрациюна Госуслугах.