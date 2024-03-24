Пожилая женщина в Шентале передала сбережения мошенникам на лечение внука

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В дежурную часть полиции Шенталинского района с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя местная жительница.

Заявитель рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником. Звонивший сообщил, что внук потерпевшей попал в ДТП и ему срочно нужны деньги для дальнейшего лечения. Играя на чувствах пенсионера, злоумышленник убедил отдать накопленные сбережения доверенному лицу. Далее, согласившись на все условия мошенника, и следуя его инструкциям, пострадавшая передала денежные средства в размере 110 000 рублей мошенникам. Связавшись с внуком, и поняв, что с ним все в порядке, женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.