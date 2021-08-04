Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс архитектурных идей и дизайн – проектов «Город, который построим МЫ» пройдет в Тольятти
Конкурс архитектурных идей и дизайн – проектов «Город, который построим МЫ» пройдет в Тольятти
Самарские конструкторы усовершенствовали конструкцию индустриального двигателя большой мощности
Самарские конструкторы усовершенствовали конструкцию индустриального двигателя большой мощности
В Самаре ректора СГЭУ заподозрили в мошенничестве
В Самаре ректора СГЭУ заподозрили в мошенничестве
В Тольятти мошенник продал арендованный гараж
В Тольятти мошенник продал арендованный гараж
Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих бонусы за вакцинацию от коронавируса
Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих бонусы за вакцинацию от коронавируса
В Самарской области наблюдали песчаную бурю
В Самарской области наблюдали песчаную бурю
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 21% в июле
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 21% в июле
В Самаре снесут две постройки за 7,5 млн рублей
В Самаре снесут две постройки за 7,5 млн рублей
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.87
-0.15
EUR 86.56
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих бонусы за вакцинацию от коронавируса

4 августа 2021 12:55
97
Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих бонусы за вакцинацию от коронавируса

 Жертва обмана, попадаясь на уловки мошенников, рисукет как здоровьем, так и собственными денежными средствами.

Полицейские предостерегают, что при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой новой схемы мошенников. Кроме того, приобретая подобные сертификаты вы передаете неизвестным злоумышленникам свои персональные данные.

Новая схема мошенничества заключается в том, что злоумышленники распространяют в социальных сетях объявления о продаже «готовых» сертификатов, одновременно обещая бонусы в размере нескольких тысяч рублей, которые якобы выплачиваются клиентам от имени банков в качестве вознаграждения за вакцинацию.

Если пользователь, переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные и данные банковской карты, которые нужны злоумышленникам для присвоения ваших денег. Такая фишинговая схема в различных интерпретациях распространяется в социальных сетях и мобильных мессенджерах.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.

Теги: мошенники поддельный сертификат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Поддельные ковид-документы: дорого и опасно
24 июля 2021, 10:27
Поддельные ковид-документы: дорого и опасно
Какими данными не стоит делиться с мошенниками и почему?   Криминал
913
при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников
19 июля 2021, 11:56
При приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников
Не давайте личные данные продавцам липовых справок о вакцинации. Криминал
788
Полиция предостерегает самарцев от действий мошенников, предлагающих купить поддельные сертификаты
17 июля 2021, 12:28
Полиция предостерегает самарцев от действий мошенников, предлагающих купить поддельные сертификаты
Простые правила о том, как не попасться «на приманку» и чем грозит обман закона – советы специалистов, чтобы не стать жертвой мошенника. Общество
1153
В центре внимания
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
4 августа 2021  11:39
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
167
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
3 августа 2021  16:29
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
881
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
657
В Самаре стартовал форум соотечественников
3 августа 2021  11:19
В Самаре стартовал форум соотечественников
455
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
2130
Весь список