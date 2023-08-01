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Полицейские задержали рисователя свастики на асфальте в Самаре

1 августа 2023 17:25
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Полицейские задержали рисователя свастики на асфальте в Самаре

Сотрудники полиции провели проверку по выявленной в сети Интернет публикации.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеопубликация, на которой зафиксировано, как молодой человек в Промышленном районе областного центра наносит краской на асфальт запрещенную символику.

Сотрудниками отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре совместно с ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области и коллегами из территориального отдела полиции установлена личность гражданина.  Им оказался ранее не судимый, безработный 20-летний житель Волжского района, прибывший в тот день на территорию областного центра для встречи со своими друзьями.

Как выяснили полицейские, молодой человек рано утром шел в компании своего знакомого, личность которого также установлена, когда у него возник умысел на совершение противоправного поступка. Проходя мимо здания на ул. Ново-Вокзальной, он увидел в подвальном помещении банку с краской, после чего взял ее и нанес на тротуаре запрещенную символику.

Данные противоправные действия зафиксировал на камеру сотового телефона один из жителей близрасположенного дома.

Оперативниками незамедлительно были организованы мероприятия по розыску злоумышленника. В ходе дальнейшей оперативной работы полицейские установили местонахождение молодого человека и доставили в отдел полиции для разбирательств. Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что нанес запрещённое изображение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отношении злоумышленника полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и направили в суд для рассмотрения по существу. Промышленный районный суд г. Самары признал 20-летнего жителя Волжского района виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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