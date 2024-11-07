Полицейские разыскивают мужчину, избившего тольяттинца

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2.06.2024 около 7:30 час. неизвестный мужчина, находясь в одном из продуктовых магазинов, расположенных на улице Свердлова, нанес телесные повреждения местному жителю 1981 года рождения.

Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В ходе просмотра видеозаписей оперуполномоченные уголовного розыска составили ориентировку с указанием примет подозреваемого, довели ее до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и представителей общественных организаций правоохранительной направленности.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции разыскивается: мужчина неславянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, на вид 30-35 лет. Волосы короткие черного цвета, на лице может быть борода. Был одет в футболку черного цвета, шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто располагает сведениями о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 93-46-27, 93-46-78, 89608418107 или 102.