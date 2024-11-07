Полицейские разыскивают мужчину, избившего тольяттинца

Я нашел ошибку
Главные новости:
Интерфейс обновленного приложения был тщательно продуман, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку и сделать использование сервисов интуитивно понятным.
Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории
С этого дня самарские  производители смогут разместить свои товары на специальной витрине и получить дополнительное продвижение.
Крупный маркетплейс запустил витрину товаров «Сделано в Самарской области»
Событие будет интересно промышленным и инжиниринговым предприятиям, учреждениям сферы образования, всем, кто интересуется новыми отраслями и технологиями.
На Самарском форуме «ПРОтехнологии-2024» обсудят новые тенденции в инжиниринге
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»
На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.22
0.16
EUR 105.71
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские разыскивают мужчину, избившего тольяттинца

7 ноября 2024 12:59
113
Полицейские разыскивают мужчину, избившего тольяттинца

2.06.2024 около 7:30 час. неизвестный мужчина, находясь в одном из продуктовых магазинов, расположенных на улице Свердлова, нанес телесные повреждения местному жителю 1981 года рождения.

Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В ходе просмотра видеозаписей оперуполномоченные уголовного розыска составили ориентировку с указанием примет подозреваемого, довели ее до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и представителей общественных организаций правоохранительной направленности.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции разыскивается: мужчина неславянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, на вид 30-35 лет. Волосы короткие черного цвета, на лице может быть борода. Был одет в футболку черного цвета, шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто располагает сведениями о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 93-46-27, 93-46-78, 89608418107 или 102.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
145
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
391
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
437
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
948
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
433
Весь список