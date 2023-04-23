Полицейские изъяли у мужчины в Самаре 27 свертков с наркотиком

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причастности к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области получили информацию, что возле одного из домов, расположенных на ул. Балаковской, находится гражданин, у которого могут быть при себе наркотики. Выехав по указанному адресу, оперативники задержали мужчину 1977 года рождения, который на вопрос полицейских о наличии при нем запрещенных веществ, в присутствии понятых, добровольно достал из куртки 27 свертков с веществом растительного происхождения, которые полицейские изъяли и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотик - марихуана, массой более 19 грамм, что законодатель относит к значительному размеру. В ходе следствия установлено, что задержанный приобрёл запрещенное вещество посредством тайника -закладки, организованного недалеко от торгового центра в Красноглинском районе.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.