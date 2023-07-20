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Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума

20 июля 2023 15:43
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Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума

«Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений.


В январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%.
Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%.
Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев – на 11,7%, грабежей – на 25%, краж – на 17,6%, в том числе автомобилей – на 25,2%, квартирных краж – на 28,5%, угонов транспортных средств – на 8,8%. Количество деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%.
Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов.
В общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей – на 27,1%, краж – на 27%, хулиганств – на 6,1%.
Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями.
Преступлений прошлых лет в январе-июне 2023 года раскрыто на 5,4% больше, чем за 6 месяцев 2022 года. При этом 27,7% из них составляют тяжкие и особо тяжкие составы.
Активно проводится профилактическая работа в подростковой среде. Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, уменьшилось на 7,7%. На 8,6% сократилось количество криминальных посягательств, жертвами которых стали дети.
На 4,3% снизилось количество преступлений, зарегистрированных на объектах транспортной инфраструктуры.
По сравнению с январем-июнем 2022 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено на 11,2% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе на 12,5% больше – связанных с их производством и на 19,6% – со сбытом. По оконченным производством уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.
Реализуется комплекс системных мер по обеспечению безопасности на дорогах. Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей – на 37% и раненых – на 19,4%.
Планомерное повышение общего уровня защищенности граждан Российской Федерации отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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