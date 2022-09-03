Пока самарчанка танцевала, с её столика украли 2 смартфона

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В феврале текущего года, в полицию поступило заявление о пропаже двух сотовых устройств. Заявительница 1970 года рождения пояснила, что в ночное время суток, находясь в одном из развлекательных заведений города, она решила потанцевать с приятельницами, оставив на столике два своих сотовых телефона. Вернувшись к столу, клиентка заведения не обнаружила смартфоны.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили посетителей и работников заведения, установили приметы предполагаемого похитителя. Оперативники изучили изъятые с места происшествия видеозаписи и установили фрагмент, на котором зафиксирован момент кражи. Полицейские составили и распространили среди личного состава, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием примет подозреваемого и похищенного имущества.



В течение часа, после получения ориентировки, при патрулировании Железнодорожного района, сотрудники полиции обратили внимание на прохожего, приметы которого совпадают с разыскиваемым. Задержанного доставили в отдел полиции. Безработный 24-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, вину в содеянном признал.



Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что второй эпизод хищения произошёл сразу после посещения развлекательного заведения злоумышленником. В этот же день в полицию обратился житель Самары 1986 года рождения, который пояснил, что на улице Мориса Тореза у него произошёл словесный конфликт с неизвестным молодым человеком. Вскоре ссора переросла в потасовку, незнакомец ударили своего оппонента по лицу. Со слов потерпевшего, от удара он упал на землю. В этот момент из кармана его куртки выпал сотовый телефон, который и забрал обидчик, скрывшись в неизвестном направлении.



В совершении обоих преступлений молодой человек признался и рассказал, что похищенные смартфоны планировал перепродать, а денежные средства потратить на собственные нужды.



По двум фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Впоследствии их соединили в одно производство.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.