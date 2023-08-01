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Подросток-самарец хотел совершить теракт в образовательном учреждении

1 августа 2023 11:38
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Подросток-самарец хотел совершить теракт в образовательном учреждении

В июле 2023 года в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары, планировавшего совершить террористический акт в образовательном учреждении.

В целях реализации преступного замысла подозреваемый начал приискивать средства для изготовления самодельного оружия, а также приобрел зажигательные смеси.  

Указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при подходе к схрону, в котором находился сверток, содержащий четыре бутылки с зажигательной смесью.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области
 в отношении несовершеннолетнего злоумышленника возбуждено уголовное дело
 по  ч. 1 ст. 30 и  ч. 1 ст. 205 УК РФ.

 

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